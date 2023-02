Fábio Abreu e Pablo Santos são nomeados para secretarias; Ziza assume na Assembleia

O Governador Rafael Fonteles nomeou o deputado estadual Pablo Santos (MDB) para a Secretaria de Turismo e o suplente de deputado federal, Fábio Abreu (PSD), para Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária do Estado. As nomeações fazem parte da cota política de indicações e eram aguardadas desde o início de fevereiro.



Com a confirmação de Pablo Santos o primeiro suplente do MDB na Assembleia, Ziza Carvalho, assumirá a vaga. Na Câmara Federal a saída de Fábio Abreu torna a candidata Enfermeira Tatiana, que obteve apenas nove mil votos, a primeira suplente do PSD.

Após as mudanças chega a três o número de deputados na gestão de Rafael Fonteles, além de Fábio Abreu e Pablo Santos o deputado Coronel Carlos Augusto já ocupa a Secretaria de Justiça. Mais quatro deputados são aguardados no primeiro escalão do governo, todos do PT. São eles Jannaína Marques que irá para o Desenvolvimento Econômico, Fábio Xavier no Agronegócio, Firmino Paulo na Secretaria de Irrigação e Flávio Nogueira Jr que assumirá a Secretaria de Infraestrutura.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

