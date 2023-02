Fábio Abreu quer “força da assistência agropecuária” para combater a fome no Piauí

O novo comandante da Secretaria de estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária (Sada), Fábio Abreu, revelou em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia que o seu maior desafio a frente da pasta será atuar na assistência e combate para ajudar a combater a fome no estado do Piauí. O ex-deputado federal assume a pasta após a integração de dois órgãos, o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado do Piauí (Emater) e a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí (Adapi).



A nova pasta criada pelo Governador Rafael Fonteles surge com o desafio de unir duas áreas distintas e em um cenário de excesso de secretarias no mesmo setor. O novo organograma da gestão estadual concentra, além da Sada, as pastas de Agronegócio e Empreendedorismo Rural (Seagro) e a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), todas na área do desenvolvimento Agropecuário.

Para Abreu o diferencial da Sada será o caráter informativo, técnico e de eficácia plena na aplicação das políticas assistências para o campo. O ex-parlamentar revelou os detalhes e os objetivos a frente da Sada e também comentou sobre o seu futuro político e a disputa pela prefeitura do município de José de Freitas. Veja a entrevista na íntegra.

Secretário o senhor assumiu a pasta esta semana, quais são os principais desafios da gestão ?

É uma pasta que é nova, mas com integrantes com presença no nosso estado e nosso país que no caso é o emater. Então tem as suas missões e atribuições muito bem desenvolvidas e agora entendo que o objetivo seja aperfeiçoar esse trabalho executado e desenvolvido pelo Ematar acrescido da missão também de complementar em alguns pontos a Adapi. Essa Secretaria de Assistência e Defesa Agropecuária terá essa missão.

O Emater tinha um trabalho forte de assistência ao trabalhador do campo, o que a Secretaria espera implementar e fazer diferente ?

O Emater tinha uma missão de assistência, de promoção e capacitação, mas não passava desse processo. De repente você chega em um assentamento e precisa fazer a irrigação, antes o Emater não podia fazer isso, agora com a Sada ela faz o ciclo completa, desde a elaboração do projeto até a execução. Esse é o grande diferencial desta secretaria, a diminuição da burocracia ou a interrupção de um trabalho para outra secretaria, vamos fazer do início ao fim.

Hoje o Piauí é um dos maiores produtores e exportadores de grão e proteína animal do Brasil, como a pasta trabalhará com este setor ?

Vamos ter uma produção recorde de grãos no nosso estado, mas eu faço a seguinte observação: em regra a maioria é para exportação. A preocupação tanto minha, quanto do novo governador, e da nova dinâmica do Presidente da República é a fome que as pessoas estão passando no nosso país. Quem faz essa alimentação mais direta é o agricultor familiar. Mesmo nós tendo essa participação da grande produção e exportação, precisamos ter esse olhar para a produção interna que é o que mais importa. Essa secretaria estará focada para que os pequenos agropecuaristas tenham as condições ideais para aumentar sua produção. Para que os pequenos produtores tenham os meios para fazer o gerenciamento do seu negócio.

O seu partido, o PSD, saiu fortalecido das eleições e hoje tem o presidente do senado e participa da mesa diretora da Câmara. Como o senhor vê o futuro do partido ?

O PSD tem essa participação forte nos poderes e no governo Lula. Tem dois deputados como ministro, o ministro da pesca e o da agricultura, algo que eu reputo também da maior importância para a Secretaria que represento hoje. Ambos tem muito envolvimento com o nosso trabalho. O partido sem dúvida nenhuma se fortalece. Se observarmos depois da eleição muitos prefeitos vieram para do Progressistas para o PSD. O PSD surge como um grande partido para as eleições municipais e consequentemente para as próximas eleições gerais estaduais e federais.

Sobre o seu futuro político secretário, o senhor vai mesmo disputar a Prefeitura de José de Freitas ?

Eu costumo fazer as coisas bastante planejado, o meu foco neste momento é a Secretaria, essa parte política, lógico, nunca vamos deixar de estar participando, mas eu vejo que minha alternativa para José de Freitas é o vice-prefeito Antônio Abreu, meu irmão. É natural que ele possa pleitear isso, é algo que discutimos em família, mas no cenário geral vejo como um nome que pode ser indicado para o nosso município. Ele tem toda a experiência, já ficou como Prefeito em alguns momentos e mostrou a capacidade que tem de gerenciar aquele município.

E na próxima eleição estadual o senhor pretende se candidatar ?

Temos o objetivo de fazer um trabalho muito bom, de qualidade, a frente dessa secretaria para que a gente possa visualizar a questão futura para 2026, esses são os próximos passos que a gente. Ainda está muito longe, acho que o próximo será o mais adequado para tomar essas decisões.

