Fábio Novo cobra “espírito público” de Dr. Pessoa e diz que prefeito teve vergonha do PT

O Secretário de Cultura do Estado, Fábio Novo, voltou a fazer duras críticas ao Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Em entrevista o petista revelou os detalhes que o levaram a não apoiar o prefeito no segundo turno das eleições e criticou a falta de espírito público do prefeito. Recentemente o prefeito chegou a chamar Novo de “microscópico e fétido” ao rebater críticas a sua gestão.



De acordo com Fábio Novo, em 2020 o prefeito revelou que teria vergonha de associar ao PT e associou os petistas a corrupção com a operação lava-jato e o mensalão. “ A minha posição na eleição foi muito tranquila, eu não votei no Dr. Pessoa e faço questão de repetir, ele foi na minha casa pedir o meu voto e disse que gostaria de contar com o meu voto. Ao final ele revelou que não queria fazer uma foto comigo, não queria que eu aparecesse com ele, por que não gostaria de se misturar com mensalão e lava-jato. Uma pessoa que está precisando do meu voto e diz uma barbaridade dessa, eu não respondo a nenhum processo e tenha uma vida ilibada graças a Deus e quero continuar assim”, afirmou o deputado.

Novo cobrou coerência do prefeito na condução da cidade e disse que Pessoa erra na sua gestão. “Eu desejo que ele acerte a gestão, infelizmente até agora ele não acertou. É ruim para Teresina ele não acertar. Sou oposição ao Dr. Pessoa, não mudei, o meu discurso é o mesmo. Se ele precisar do Fábio Novo na cidade de Teresina estou de braços abertos, eu não sou oposição a cidade. É esse espírito público que precisamos ter e cultivar todos os dias como gestor e como político”, finalizou

