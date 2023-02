Fábio Novo confirma petista no comando da CCJ e rebate declarações da oposição

O líder de governo na Assembleia Legislativa do Piauí, Fábio Novo (PT), confirmou que o partido além da presidência da Casa também terá o controle da Comissão de Constituição e Justiça no parlamento. A CCJ, por um acordo informal, sempre é presidida pelo partido com maior número de deputados.



Fábio Novo revelou os detalhes para o cronograma de trabalho nas primeiras sessões e destacou que vai buscar agilidade. “A primeira tarefa é organizar e formar as comissões, até a próxima semana vamos definir quem é líder de bancada e calcular a participação de cada sigla nas comissões. Posso lhe adiantar uma coisa, a Comissão de Constituição e Justiça naturalmente será comandada por um petista. A maior bancada pela regra preside a CCJ. As matérias só tramitam depois da formação das comissões, então vamos o mais rápido possível formar”, afirmou.

O deputado rebateu as declarações da bancada de oposição que prometeu uma atuação combativa no parlamento. “A oposição tem todo o direito e deve ser combativa, se nós não tivermos uma oposição combativa o governo pode tomar rumos que não é o nosso desejo. A oposição ajuda, a democracia foi feita para que a gente tenha os diferentes que não pensam como a gente no parlamento. Vamos respeitar, críticas que forem construtivas vamos acatar e melhorar”, finalizou.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no