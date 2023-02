Fábio Novo defende PT na presidência e com maioria dos membros na CCJ

Para o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Fábio Novo, o Partido dos Trabalhadores deverá ficar com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), bem como com o maior número de membros nessa que é a comissão técnica mais importante do Poder Legislativo.

Fábio Novo defendeu durante entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, nessa sexta-feira (3), que o partido com maior bancada historicamente comandou a CCJ, o que deverá ser mantido. O líder governista não vê dificuldade na formação das comissões, porém, acrescenta que a composição ainda está sendo articulada.

“Tradicionalmente, o partido de maior bancada fica com a presidência da CCJ. É natural que seja o PT. Isso está sendo conversado. É o próximo passo, será o exercício feito a partir da próxima semana. Acredito que não vai ter problema porque isso já é uma tradição na Casa”, afirmou.

O deputado explicou que ainda não há definição de qual dos deputados do PT assumirá a presidência da CCJ, apesar do nome de Francisco Limma ganhar força no partido. Novo reforçou ainda que dos sete membros da comissão, o PT deverá ficar com três indicações, seguindo a proporcionalidade das bancadas.

OPOSIÇÃO

Como líder do governo, Fábio Novo disse que a oposição será respeitada pelo governo. Ele defendeu que as pautas que serão apresentadas pelos parlamentares oposicionistas podem ajudar na condução da gestão de Rafael Fonteles.

“A oposição tem o direito e deve ser barulhenta. A oposição muitas vezes sendo barulhenta, denunciando situações, ela ajuda governo a corrigir rumos. A oposição faz um bem todo e qualquer governo. Temos que respeitas os deputados que estão nessa condição de oposição”, afirmou.

