Fábio Novo rebate deputados decepcionados com cargos: “a insatisfação tem que se revelar”

O deputado estadual Fábio Novo (PT), principal nome cogitado para assumir a liderança do novo Governo de Rafael Fonteles na Assembleia, foi incisivo com deputados que estariam insatisfeitos com a repartição dos cargos no primeiro escalão da nova gestão.



Internamente, emedebistas revelaram descontentamento com a forma como foram dividas as vagas. Fonteles priorizou indicações técnicas para as principais pastas. De sua cota pessoal, o novo governador indicou as secretarias de saúde, educação, segurança, assistência social dentre outras.

De forma direta, Fábio Novo destacou que buscará o diálogo, porém os insatisfeitos precisam, segundo ele, aparecer. “A gente sempre trabalha com o diálogo. Se existe a insatisfação, ela precisa ser revelada, ser dita, para que as lideranças partidárias possam levar esses pleitos ao governador Rafael”, relatou o deputado.

