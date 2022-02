Fábio Xavier confirma ida de deputados para o PSB e espera fazer 12 eleitos na federação

O deputado estadual Fábio Xavier (Sem partido) confirmou que ele e os deputados Nerinho (PTB) e Hélio Isaías (Progressistas) fecharam a ida para o PSB. Os três devem integrar a federação que será formada por PT e PSB no âmbito nacional. Ambos os parlamentares, que ocupam cargos em secretaria no governo Wellington Dias, já comunicaram aos seus partidos a saída e brigam pela reeleição na Assembleia Legislativa do Piauí.



Fábio Xavier explicou que com a chegada dos três o objetivo da federação aliada será ampliar o número de parlamentares eleitos, podendo chegar a um terço da Assembleia eleito somente na composição. “Já está 100% fechado, vamos integrar as fileiras do PSB do ex-governador Wilson Martins e vamos participar da federação. Para o PSB vou eu, Hélio Isaías e Nerinho, isso já está acertado. O Jadiel, da Jupi alimentos, vai disputar para deputado federal lá ao lado do Wilson Martins. Nossa expectativa é exatamente essa, chegar a 12 a 14 deputados eleitos na federação com o PT”, finalizou o deputado.

O político ainda declarou que dará apoio total a candidatura de Rafael Fonteles e Themístocles Filho para a cadeira de vice. “Também vamos apoiar o Rafael Fonteles, governador Wellington Dias, que será candidato ao senado, e com toda a alegria vamos votar nessa chapa majoritária que contará com o deputado Themístocles Filho nela como candidato a vice”, finalizou Fábio Xavier.

FOTO: Arquivo Pessoal

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no