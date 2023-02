Felipe Sampaio quer mandato participativo e continuidade do trabalho de Themístocles Filho

O deputado estadual Felipe Sampaio (MDB), filho do vice-governador Themístocles Filho, fez um prognóstico de sua atuação no legislativo ao longo do próximos quatro anos. Eleito com mais de 44 mil votos, o parlamentar de 34 anos assume o primeiro mandato no lugar do pai que presidiu por 17 anos a Assembleia em nove mandatos consecutivos.



Médico por formação, Felipe Sampaio já atuou como Secretário de Saúde de Luís Correia e de Esperantina. O jovem será o quarto membro da família Sampaio no primeiro escalão político, além do pai vice-governador, o tio Marlos Sampaio é Secretário de Mineração e o irmão, Marcos Aurélio Sampaio, é deputado federal.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

O novo deputado destacou que buscará dar continuidade ao mandato do pai e espera colaborar com o Governo de Rafael. “Acompanhei meu pai por muito tempo e tinha esse sonho de me tornar deputado. Se eu disser que vai ser diferente eu estarei mentindo, já que eu acompanhava meu pai. Eu quero ser participativo, estar nas cidades, estar nos hospitais vendo de perto o que está faltando, o que pode melhorar, onde a gente pode contribuir para melhorar a gestão”, afirmou,

Felipe ressaltou também que pretende fazer uma atuação mais próxima das bases no interior. “Quero ser esse político participativo, escutar a população das cidades do Piauí para que a gente possa fazer um excelente mandato”, finalizou.

