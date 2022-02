Filha de Firmino Filho, Bárbara Soares afirma que campanha será de defesa do legado do pai

A candidatura de Bárbara Soares, filha do ex-prefeito Firmino Filho, a deputada estadual na eleição deste ano, será em defesa do legado das gestões do pai à frente da Prefeitura de Teresina. Ao O DIA, a jovem revelou que durante essa pré-campanha já é possível perceber o reconhecimento que as pessoas tem pelo pai.

Leia também: Filha de Firmino se filia ao Progressista e deve ser candidata a deputada no lugar da mãe

“Estamos colocando nosso nome como pré-candidata a deputada estadual justamente para isso, para levarmos o legado de Firmino Filho a todas essas cidades do Piauí. Já fizemos uma longa jornada, percorremos vários municípios. Fomos muito bem acolhidos. O legado de Firmino Filho é tão grande que se estendeu até o extremo Sul do estado. Pessoas que nos acolhem e nos cumprimentam”, disse.

Foto: Reprodução

Bárbara Soares comentou a convivência com a política desde os primeiros anos de vida e o dia a dia na família com o pai prefeito da capital e, mais recente, a mãe, Lucy Soares, como deputada estadual. Para ela, o ideal era disputar uma vaga na Assembleia Legislativa pelo PSDB, partido pelo qual Firmino Filho foi prefeito por quatro vezes, mas o enfraquecimento da sigla lhe levou ao Progressista.

“Nós estudamos, claro, a possibilidade de ir para o PSDB, que era o partido originário do meu pai. Querendo ou não tinha leva muito o legado, a população clamava, mas infelizmente não tinha como porque o partido não tem uma estrutura. Mas o PP é um lugar que me sinto extremamente bem”, afirmou.

Bárbara comentou também que tem como meta percorrer os 224 municípios do estado até a eleição. A jovem se disse motivada para a disputa e defendeu o nome de Sílvio Mendes para ser homologado como candidato ao governo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no