Filho de Marcelo Castro é empossado como novo superintendente da Codevasf no Piauí

O engenheiro agrônomo Marcelo Filho foi empossado na manhã desta segunda (17) como o novo Superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Filho do senador Marcelo Castro, o novo gestor chega à pasta com o desafio de concluir a construção de assentamentos e aprofundar políticas de assistências aos trabalhadores do campo no Piauí.



Marcelo Filho explicou que irá buscar fortalecer bandeiras estabelecidas pelo Governo Federal. “A gente está chegando na casa agora, vamos fazer uma imersão para entender todas as frentes de trabalho e todas as necessidades. Já temos bandeiras por que fomos acompanhar as ações, uma delas é o assentamento Marrecas, que fica em São João do Piauí. Um projeto de irrigação para dois mil hectares, onde mil está praticamente pronto. Vamos unir esforços para terminar o quanto antes a entrega desse assentamento”, disse o novo gestor.

FOTOS Assis Fernandes/ O DIA

Para o gestor o alinhamento com Lula será crucial para a administração e afirmou que o presidente teria uma “dívida” com o Piauí. “Com certeza esse alinhamento é um facilitador, nós tivemos o presidente da República eleito agora e o Presidente Lula certamente está quase como devedor do Nordeste. Esperamos que o Nordeste seja bem vido pelo presidente, que ele aloque muitos recursos para o nordeste. O Piauí não pode ficar de fora, foi o estado que deu a maior votação proporcional a Lula”, finalizou.

Com informações de Eliézer Rodrigues

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no