Fiscalização do MP encontra irregularidades em lares para idosos da Prefeitura de Teresina

O Ministério Público do Piauí, por meio da 28ª e da 33ª Promotorias de Justiça de Teresina, iniciou na última segunda(06), a fiscalização das Instituições de Longa Permanência (ILPI) para idosos, sediadas em Teresina. Os trabalhos acontecem até o próximo dia 22 de junho. No total, serão fiscalizadas oito ILPIs.

Ontem a inspeção foi realizada na ILPI Provisória Nosso Lar, situada no Bairro Mafuá, zona norte de Teresina. Essa unidade de acolhimento foi criada após uma ação civil pública ingressada pelo Ministério Público do Piauí e a Defensoria Pública do Estado. A ILPI Nosso Lar deveria abrigar 20 idosos, porém, atualmente, acolhe apenas 15. A Promotora de Justiça Marlúcia Evaristo, titular da 28ª PJ de Teresina, afirma que foram encontradas diversas irregularidades, como falta de extintor de incêndio e estrutura física com alguns problemas. Ela disse que o MPPI vai adotar as medidas cabíveis para solicitar do município a correção das falhas encontradas.

Participam do trabalho de fiscalização representantes do Corpo de Bombeiros do Piauí, da Vigilância Sanitária de Teresina, dos Conselhos Estadual e Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos; e técnicos da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público (CPPT/MPPI). O Portal O DIA consultou a Secretaria de Assistência Social, porém o orgão não havia se manifestado até a publicação da matéria.

Foto: Geici Mello/O Dia

Com informações MPPI