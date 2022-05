Flávio Nogueira acompanha Lula e agora quer revisão na reforma da previdência

Quase três anos após votar a favor da reforma da previdência, o deputado federal Flávio Nogueira, agora no PT, revelou que será favorável a revisão do texto da PEC que mudou as regras para aposentadoria e concessão de benefícios no Brasil. Aprovada sob o pretexto de gerar emprego e reduzir o déficit econômico nas contas públicas, a reforma não surtiu o efeito prático e vem sendo duramente criticada por opositores do Presidente da República, Jair Bolsonaro.



À época da aprovação do texto da reforma, Flávio Nogueira foi contra o seu próprio partido, o PDT, e votou a favor da matéria. A discordância do parlamentar piauiense o levou a uma briga judicial contra o PDT que culminou na sua saída do partido. O voto favorável a Bolsonaro rendeu a Nogueira um dos cargos mais importantes no primeiro escalão da gestão federal em solo piauiense, o parlamentar indicou o gerente executivo do INSS no Piauí.

Em 2022 a coisa mudou, agora no PT, o deputado criticou a reforma e defendeu o ex-presidente Lula, que já afirmou que caso seja eleito, fará uma revisão na reforma da previdência. “A reforma não foi totalmente o que nós queríamos, que foi o erro lá do partido que eu estava. Há um avanço, isso não quer dizer que ela seja ideal, como também a reforma trabalhista que precisa ser revista. O Brasil sempre faz as coisas pela metade, lamentavelmente, nunca fizemos uma reforma total, por isso que está sempre se fazendo as reformas, finalizou o deputado.

FOTO: Elias Fontenele/ODIA

