Flavio Nogueira Jr rebate deputados insatisfeitos do MDB: “mesa diretora está resolvida”

O deputado estadual Flávio Nogueira Jr (PT) respondeu a parlamentares do MDB que estariam insatisfeitos com a exclusão do partido do comando da mesa diretora que irá dirigir o legislativo no biênio 2023-2024. Como o Portal O Dia informou, o deputado Evaldo Gomes (Solidariedade) será o vice-presidente da Assembleia na próxima legislatura. Já o primeiro secretário será o oposicionista Marden Menezes (Progressistas).



A ausência do MDB na linha sucessória direta do parlamento desrespeitaria, de acordo com os parlamentares da legenda, uma regra tácita da Assembleia. Pela determinação, o segundo maior partido indicaria a vice-presidência de Franzé Silva, cabendo ao MDB a escolha.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Para Flávio Nogueira Jr. o problema está solucionado, apesar das reclamações do MDB. "No momento em que houve entendimento todos devem ser contemplados, acho que a eleição da mesa diretora já está resolvida, pacificada, lógico, tem que ter a votação, mas o entendimento prevaleceu e certamente todos irão compor a mesa diretora e tem que ter espaços para todos", disse o deputado.

Ao MDB restará indicar cargos que não ocupariam lugar direto no comando do parlamento, como 3ª ou 4ª vice presidência ou qualquer outra secretaria.

