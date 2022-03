Flávio Nogueira Junior anuncia filiação ao PT e aposta que partido elegerá 12 deputados

O deputado estadual Flávio Nogueira Junior anunciou nesta quarta-feira (09) que irá se filiar ao Partido dos Trabalhadores para disputar reeleição na Assembleia Legislativa. Ao O Dia, Flávio Junior confirmou que recebeu o convite para ingressar na sigla e disse “sim” ao governador Wellington Dias.

Ele explicou que aguardava a confirmação de que o partido aceitaria outros deputados de mandatos na formação da chapa de estadual e se os parlamentares manteriam filiação. Devem se filiar ao PT também os deputados Firmino Paulo, Oliveira Neto, Janaina Marques, Nerinho, Hélio Isaías e Fábio Xavier.

“Tanto eu como o deputado federal Flávio Nogueira iremos nos filiar ao PT. Esse convite já foi feito mais de uma vez, desde o ano passado, pelo governador Wellington Dias. Nós aceitamos desde o início e estávamos aguardando o tempo do partido para vermos se isso realmente se concretizava”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Flávio Nogueira Junior calcula que com a nova composição, o PT pode chegar a eleger 12 deputados estaduais. Sobre os empecilhos impostos por membros do partido para a chegada dos deputados, Flávio disse que a sigla deve pensar coletivamente e entender como um fortalecimento da base do governo.

“Há grande viabilidade com relação a isso (eleger 12 deputados). Basta a gente ter sabedoria e discernimento e trabalhar como um time. Não adianta sair caso um outro nome entre no partido, porque é melhor ser suplente de 12 do que de um”, declarou.

