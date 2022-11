Fonteles monta secretariado com cota de técnicos e acomodação de deputados; veja detalhes

O Governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, confirmou na tarde da última quarta (9) o 34° nome do primeiro escalão da sua nova gestão que assume em janeiro. Com o "núcleo duro" da gestão, as secretarias mais complexas, administradas por técnicos da cota pessoal de Fonteles, o novo governador reduziu os espaços políticos de gestões anteriores, porém contemplou praticamente todos os deputados da base aliada com indicações no Governo. Ao final da matéria veja a lista com todas as indicações políticas do secretariado definido até agora.



A manutenção do economista e mestre em Desenvolvimento Econômico, Victor Hugo Almeida, na Agência de Atração de Investimentos do Piauí, e de Alzenir Porto, na Junta Comercial do Piauí são mais duas escolhas técnica de Rafael Fonteles. Ao todo nove gestores fazem parte da cota pessoal do novo governador. Os pilares centrais da administração, secretarias de educação, saúde, segurança, assistência social, fazenda e governo serão geridos por indicações do próprio Rafael.

Já com os deputados Rafael promoveu uma espécie de rodízio e contemplou de acordo com a quantidade de votos. Dos 22 parlamentares da base aliada, apenas Rubens Vieira (PT) ainda não aparece entre os indicadores de cargos no Governo. Das 34 pastas, 21 são indicações política.

Seis suplentes assumem

Das 33 indicações para secretarias, seis deputados deixam o legislativo rumo ao executivo. Jannaina Marques (PT), Flávio Nogueira Jr (PT), Carlos Augusto (MDB), Pablo Santos (MDB), Firmino Paulo (PT), Fábio Xavier (PT). Em consequência à saída dos parlamentares seis suplentes assumirão já no início da gestão em fevereiro. Warton Lacerda (PT), Oliveira Neto (PT), Hélio Rodrigues (PT), Elisangela Moura(PT), Simone Pereira (MDB) e Ziza Carvalho (MDB).

Abaixo veja a lista completa dos Secretários já confirmados:

Marcelo Nunes Nolleto - Secretaria de Governo (Cota Pessoal)

Mussoline Guedes - Comunicação (Cota Pessoal)

Chico Lucas - Secretaria de Segurança (Cota Pessoal)

Washington Bonfim - Secretaria do Planejamento (Cota Pessoal)

Regina Sousa - Secretaria da Assistência Social (Cota Pessoal)

Washington Bandeira - Secretaria de Educação (Cota Pessoal)

Antônio Luís - Secretaria de Estado da Saúde (Cota Pessoal)

Emílio Júnior - Secretaria de Estado da Fazenda (Cota Pessoal)

Francisco Gomes Pierot Júnior - Procuradoria Geral (Cota Pessoal)

Ellen Gera - Agência de Tecnologia da Informação (Rejane Dias)

Pablo Santos - Secretaria Turismo (Cota do político)

Marllos Sampaio - Secretaria de Mineração ( Cota Themístocles)

Firmino Paulo - Coordenadoria de Irrigação do Estado do Piauí (Cota do político)

Fábio Xavier - Secretaria do Agronegócio – Seagro (Cota do político)

Magno Pires - Instituto de Águas (Cota Henrique Pires)

Rejane Tavares Secretaria da Agricultura Familiar (Cota Francisco Limma)

Ariane Benigno – Agespisa (Cota Merlong Solano)

Carlos Anchieta - Secretaria Cultura (Cota Fábio Novo)

Daniele Aita -Instituto da Assistência dos Servidores / Iaspi (Gil Carlos)

Maria Vilani – Secretaria de Cidades (Hélio Isaías)

Luana Barradas - Detran (Ana Paula)

Josiene Marques Campelo - Fundação de Esportes do Piauí (Evaldo Gomes)

Janainna Marques - Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Cota do Político)

Leonardo Sobral - Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER) - ( João Madison)

Flávio Nogueira Júnior - Secretaria de Infraestrutura do Piauí (Cota do político)

Daniel Oliveira - Secretaria Meio Ambiente (Dr. Hélio)

Carlos Augusto - Secretaria Justiça (Cota do político)

Igor Neri- Secretaria Defesa Civil (Nerinho)

Leonardo Nogueira- Agência de Desenvolvimento Habitacional (Franzé)

Samuel Pontes do Nascimento - Secretaria Administração (Dr. Vinícius)

Jonas Moura - Secretaria Transportes (Georgiano)

Felipe de Melo Eulálio - Instituto de Desenvolvimento do Piauí / Idepi (Severo Eulálio)

Victor Hugo Almeida - na Agência de Atração de Investimentos do Piauí (Mantém a indicação)

Alzenir Porto - Junta Comercial do Piauí (Mantém a indicação)

