Rafael Fonteles ressalta investimentos com recursos próprios do Estado nos últimos anos

Os pré-candidatos do PT a governador, Rafael Fonteles, e a senador, Wellington Dias, cumpriram agenda na última quarta (20) em Teresina. Os dois petistas terão as candidaturas confirmadas no próximo sábado, na convenção da coligação petista. O objetivo do grupo político é ter até dez legendas na aliança.



Em entrevista Fonteles valorizou a capacidade de investimento do Piauí com recursos do próprio cofre estadual. “Apenas em Teresina, podemos citar várias obras. Temos um novo hospital infantil, BRs duplicadas, calçamentos nas comunidades. Tudo só foi possível pelos investimentos do próprio Governo do Estado, porque nos livramos da dependência do Governo Federal”, disse o pré-candidato.

Já Wellington Dias listou as obras desenvolvidas ao longo dos últimos mandatos. “O cuidado com as pessoas começa da gestação, com a nova maternidade, depois com a primeira infância, temos o hospital infantil, e assim por diante, com a educação das crianças e adolescentes, ofertando escolas de muita qualidade, e na vida adulta, com Ensino Técnico e Superior em todos os municípios do estado para garantir a formação adequada e ter oportunidades no mercado de trabalho, apoio ao empreendedorismo, além da geração de emprego e renda. Esse é o nosso compromisso com a população piauiense”, concluiu o ex-governador.

FOTO: Ascom Wellington Dias

