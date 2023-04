Franzé critica divulgação de pesquisas um ano e meio antes da eleição: “acho prematuro”

O Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Franzé Silva (PT), criticou a divulgação de pesquisas de intenção de voto com quase um ano e meio de antecedência para o pleito eleitoral de 2024. Neste final de semana o grupo político ligado ao Progressistas divulgou um estudo que aponta números na corrida pela Prefeitura de Teresina. A pesquisa é a primeira que se torna pública referente ao pleito.



Franzé briga dentro do próprio Partido dos Trabalhadores para ser o nome da sigla na disputa. Concorrem com o presidente da Assembleia os deputados Fábio Novo, Dr. Vinícius e Merlong Solano. A escolha do pré-candidato petista deverá ocorrer até o fim de 2023.

Franzé criticou o que chamou de “açodamento” do processo eleitoral. “Acho prematura, estamos no momento de trabalhar pela cidade, é hora de resolver os problemas de Teresina. No próximo ano iremos discutir sobre o pleito eleitoral no momento certo. 2024 será discutido em 2024”, disse o deputado

