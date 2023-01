Franzé diz que fará “reorganização” após exonerar todos os comissionados da Assembleia

O novo Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Franzé Silva (PT), revelou que a exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão da Assemblei Legislativa do Piauí faz parte de um processo de “reorganização administrativa” que ele fará no órgão. Através de um decreto publicado na última segunda (09) o parlamentar oficializou a saída de mais de dois mil funcionários da instituição e aguarda o início da próxima legislatura para nomear os novos servidores.



Em entrevista Franzé confirmou a retirada dos funcionários e revelou o processo de reestruturação. “Isso é um fato comum em qualquer poder, iniciando uma gestão acontece a exoneração e depois a reorganização administrativa. O que acontece no poder executivo, acontece no judiciário e também acontecerá no legislativo”, afirmou o deputado.

De acordo com o ato da mesa diretora, os servidores foram exonerados, com efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2023, todos os funcionários em cargo de direção, assessoramento parlamento parlamentar, e funções gratificadas foram retirados com o ato. A prima de Themístocles Filho, Larrissa Gonçalves, presidente da Fundalegis, também foi exonerada com o ato.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no