Franzé exonera servidor preso por tráfico de drogas e anuncia triagem na Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva (PT), exonerou, nesta segunda-feira (13), Ramon Santiago Matos Nascimento, que atualmente se encontra preso no sistema prisional piauiense pelo crime de tráfico de drogas. Ramon Santigo havia sido nomeado para cargo comissionado de assessor junto aos órgãos da administração superior da Alepi no último dia 1º de fevereiro. De acordo com Franzé, a nomeação de Ramon Santiago publicada no Diário Oficial da Assembleia foi "indevida".

Por meio de nota, Franzé reforçou que o mesmo já foi exonerado e aberto o processo para o estorno dos pagamentos realizados. Além disso, a Alepi, por determinação da Presidência, fará uma triagem urgente em todas as nomeações já realizadas. A mesma triagem foi determinada aos gabinetes.



Foto: Arquivo Pessoal

Segundo o presidente, a Diretoria Geral da Casa irá conduzir com todos os parlamentares e chefes de gabinetes, uma triagem urgente de todos os assessores parlamentares encaminhados à Alepi. "Hoje nos deparamos com uma situação complicada. Pessoa ligada a um parlamentar nomeada por indicação, com problemas na Justiça.Esta Casa não vai permitir esse tipo de situação. Já mandei exonerar essa pessoa e já mandei entrar com um processo para ser devolvido à Assembleia Legislativa, os recursos pagos indevidamente a esta pessoa, nomeada por esta Casa de forma errônea”, completou o presidente.

Ramon Santiago foi preso no âmbito da operação Mandarim, deflagrada no último dia 23 de novembro, suspeito de lavar dinheiro para o tráfico de drogas. Na ocasião, a Delegacia Especializada de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre) informou que Ramon e outros dois empresários, Paulo Henrique da Costa Ramos Lustosa e Ítalo Freire Soares de Sá, usavam suas empresas para lavar dinheiro para uma organização criminosa com atuação no Maranhão e Piauí.

