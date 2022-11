Franzé Silva agradece apoio de Jeová na eleição para a presidência da Assembleia

O deputado estadual Fanzé Silva (PT) agradeceu a declaração de voto do deputado eleito Jeová Alencar (Republicanos) na eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí. Na manhã desta quarta Jeová declarou que apoiará o petista por um alinhamento de amizade.



Com o anúncio de Jeová, Franzé pode contabilizar, levando em conta que os petistas votarão unidos, 13 votos. Para vencer o pleito o deputado precisa de maioria simples, 16 votos. Outro membro da base governista que também deve declarar voto no petista é o deputado Evaldo Gomes (Solidariedade)

Franze comentou a adesão e destacou que espera o consenso até dezembro. “Agradecemos o Apoio do deputado Jeová Alencar é uma clara sinalização de que estamos no caminho certo para o entendimento. Vamos continuar trabalhando até o início de dezembro para que tenhamos um consenso”, disse o deputado.

O petista revelou ainda que irá dialogar com cada um membro da oposição individualmente. “Na realidade estamos discutindo com todos os parlamentares, independente de qual partido seja. Estamos discutindo aqui um novo modo de gestão, tivemos um período em que o MDB conduziu a Assembleia, através do presidente Themístocles conseguimos melhorias em todos os sentidos. Vamos trabalhar para melhorar a realidade de pessoas que atendem o dia-dia da Assembleia e trazer modernidade”, concluiu

FOTO: Tarcio Cruz / O DIA

