Franzé Silva convoca reunião para definir formação de comissões da Alepi

As Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) deverão ser formadas nesta semana após uma reunião com os membros da Mesa Diretora. O encontro foi convocado pelo presidente do Legislativo, deputado Franzé Silva (PT), para a próxima quarta-feira (8). Os líderes partidários querem as comissões em funcionamento já a partir da próxima semana.

“O governador Rafael Fonteles já anunciou algumas medidas que quer tomar e que devem ser apreciadas pela Casa. É o caso da questão das multas e das taxas referentes a motos e carros usados em aplicativos. O governo tem adotado as blitzen como forma preventiva para a segurança e a saúde. Então precisamos, assim, que essas mensagens cheguem e apreciá-las de forma emergencial, pois isso repercute na sociedade”, disse Franzé Silva.

Na sessão ordinária desta segunda-feira (6), o deputado Marden Menezes (Progressistas) cobrou a formação das comissões e alegou que o regimento prevê a composição logo após a eleição da Mesa Diretora. “Há um prazo regimental que a Casa tem para que, tão logo seja eleita a direção da Mesa, possamos avançar na formação das Comissões para que não haja prejuízos no andamento dos processos na Assembleia”, afirmou.

Mudança no horário das sessões

Outra pauta que será debatida na reunião de quarta-feira (8) será a de mudança no horário das sessões na Alepi. Franzé explicou que os parlamentares estão sendo consultados sobre a alteração no horário para que seja uma decisão acertada com todos os deputados. “Embora seja uma decisão da Mesa Diretora, acredito que esta levará em consideração o que a maioria das deputadas e deputados acharem melhor para a Casa”, disse o presidente.

