Fraudes em empréstimos consignados serão debatidas na Câmara Federal

As fraudes em empréstimos consignados que envolvem idosos será tema de uma audiência pública nas comissões de Ciência e Tecnologia e dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados. O deputado federal, Merlong Solano (PT), que integra as duas comissões, explicou que os requerimentos foram aprovas em sessão desta quarta-feira (11/05).

O parlamentar piauiense comentou que a motivação da audiência é o excesso de ligações telefônicas de bancos privados oferecendo empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

“Os bancos e financeiras abusam na hora de fazer as ligações e não são transparentes ao informar as condições de créditos que oferecem como se fosse só vantagens. Precisamos investigar como essas instituições financeiras estão tendo acesso aos dados dos idosos, se estão infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. E vamos tratar especialmente sobre os diversos golpes, as quadrilhas especializadas em lesar idosos. É uma prática lamentável e criminosa que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil”, disse Merlong.

Os debates envolverão representantes dos ministros da Justiça e da Mulher, Família e Direitos Humanos; Polícia Federal, Anatel, do Sindicato das Telefonias, do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), do INSS, do site Reclame Aqui.

