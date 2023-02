Freitas Neto critica foco eleitoral de gestores: “o Piauí perde muito tempo com política”

O ex-governador do Piauí, Freitas Neto, fez uma análise do cenário político do estado em uma entrevista exclusiva ao Portal O Dia. O empresário, que é diretor de Assuntos Econômicos da Federação das Indústrias do Piauí (Fiepi), criticou o excesso de politização de Prefeitos e parlamentares no estado.



Após o pleito eleitoral do ano passado o processo de 2024 já é discutido nos municípios, até mesmo a eleição de 2026 também é analisada.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Freitas Neto lamentou a falta de dedicação à administração de alguns governantes. “Creio que nós deveremos aproveitar um ano como este e devemos focar nos problemas do Piauí. O Governador assumiu agora, a nossa representação federal, a nossa representação estadual, os prefeitos estão no meio do mandato. Deveríamos deixar essas questões meramente políticas de lado, para seis meses antes da eleição. O Piauí perde muito tempo discutindo política e isso é lamentável”, afirmou o ex-governador.

O administrador destacou também os desafios que o estado enfrentará na gestão de Fonteles. “O Piauí tem muitos problemas, muitas necessidades, ainda é um estado muito carente em sua infraestrutura, social e econômica. Acho que nós temos eleições de dois em dois anos, já perdemos uma parte desses anos que são os anos pares com eleições municipais e estaduais”, concluiu Freitas Neto.

