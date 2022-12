Fundeb: Professores do Piauí receberão até R$ 9 mil de abono; valor deve ser pago hoje

Servidores da rede estadual de ensino do Piauí devem receber ainda nesta quinta (29) até R$ 9 mil de abono Fundeb. Os números foram confirmados pela Governadora Regina Sousa em coletiva realizada na última quarta (28). De acordo com a gestora estadual, R$ 150 milhões serão aplicados no pagamento do benefício.



No Piauí, mais de 24 mil servidores da educação deverão receber o benefício. O abono é uma forma de pagamento utilizada quando o total da remuneração do conjunto dos profissionais do magistério da educação básica não alcança o mínimo exigido de 70% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

De acordo coma legislação, servidores aposentados, professores com faltas injustificadas e de licenças sem vencimentos, educador que se afastou para ser candidato nas eleições, professor que está com penalidade disciplinar prevista no regime jurídico único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí e professor preso com sentença transitada em julgado não tem direito ao benefício.

A Governadora explicou como será a remuneração dos servidores. “O pagamento do Fundeb já está processado. São R$ 150 milhões para os trabalhadores em educação, está dando em torno de R$ 9 mil, para quem tem 40 horas, R$ 4.600 para quem tem 20 horas, R$ 3 mil para servidores da educação que estão no sistema e na sala de aula. O dinheiro deve estar na conta nesta quinta”, afirmou.

Apesar do valor devido ser menor, a Governadora esclareceu pelo valor estar na conta da administração o montante pago será maior. “É um dinheiro que sobra no final do ano que a gente precisa cumprir uma meta x, essa meta vai sendo avaliada e sempre que chega no fim do ano falta alguma coisa, a meta é 70% de gastos com o pessoal e a gente cumpriu 69%, tinha 1% para cumprir a lei. Como tem dinheiro e o valor era para os professores a gente está fazendo um abono muito maior, que deve chegar a 75%”, finalizou.

