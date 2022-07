Georgiano confirma fim da polêmica por bases eleitorais dentro do MDB

O deputado estadual Georgiano Neto (MDB) confirmou o fim da polêmica dentro da chapa do MDB. Parlamentares ligados anteriormente ao PSD cobravam uma melhor redistribuição das bases eleitorais e um apoio mais maciço da cúpula do partido coordenado pelo Deputado Federal Júlio César.



Com quase 80 mil votos na última eleição, Georgiano, necessitaria de pouco mais de 30 mil para manter a sua cadeira na Assembleia. Nos bastidores se comenta que o deputado poderá apoiar diretamente, distribuindo apoios, a Tiago Vasconcelos e Simone Pereira, ampliando a sua força no legislativo participando diretamente do gabinete e emendas destes deputados.

Mesmo ninguém confirmando oficialmente o movimento, Georgiano esclareceu que a situação foi apaziguada dentro do partido. “Vamos a campo ir atrás do voto, com certeza buscar o melhor resultado em dois de outubro. Sempre estivemos unidos com todos que vieram do PSD, com o Tiago, com a Simone, Com a Coronel Elizete, Carlos Augusto, Dr. Hélio. Nunca teve nenhum tipo de desentendimento, sempre trabalhamos com a verdade, com a transparência e sinceridade”, finalizou o deputado.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no