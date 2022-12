Gessivaldo confirma diálogo com Prefeitura e Jeová em busca de acomodação política

Derrotado no pleito eleitoral deste ano, o deputado estadual Gessivaldo Isaías (Republicanos) confirmou em entrevista que dialoga com a Prefeitura de Teresina e o deputado eleito, Jeová Alencar (Republicanos) para assumir a cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí. O político trabalha nos bastidores para que Jeová possa assumir alguma pasta, deixando a vaga para Gessivaldo, primeiro suplente do partido.

Pastor, Gessivaldo citou a religião para explicar seu momento político. “Eu sempre digo que sou uma pessoa que creio em Deus, gosto de estar baseado naquilo que a palavra dele diz. A bíblia diz que tudo tem sua hora, até o dia 31 de janeiro eu estou aqui no mandato que me foi concedido por quatro anos. A partir daí que pode se acontecer alguma questão em relação ao deputado Gessivaldo”, afirmou.

Na última semana o parlamentar se reuniu com a direção nacional do Republicanos e o presidente estadual da legenda, o filho do Prefeito de Teresina, João Pessoinha. A alternativa para Gessivaldo passa pelo Palácio da Cidade, como confirma o parlamentar. “As conversações podem ter tanto com a Prefeitura, com o futuro deputado Jeová que é o Presidente da Câmara dos vereadores, mas por enquanto o deputado Gessivaldo continua na Assembleia até o dia 31 de janeiro de 2023”, finalizou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

