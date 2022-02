Gessivaldo diz que aliança do Republicanos com Bolsonaro dificulta futuro dele no partido

O deputado estadual Gessivaldo Isaías, ex-presidente do Republicanos no Piauí, avaliou negativamente uma possível aliança da legenda com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aliado de Wellington Dias, o parlamentar pode deixar o partido caso a sigla indique o candidato a vice-presidente de Bolsonaro. O Republicanos sempre foi um dos maiores aliados do Presidente e caminha para compor com a aliança governista.



De acordo com especialistas uma das maiores bases políticas de Bolsonaro seria a bancada evangélica, muito ligado a Igreja Universal, o Republicanos seria crucial para a estratégia de reeleição do presidente.

Gessivaldo classificou Bolsonaro como “extrema-direita” e afirmou que o partido caminha para uma linha mais central, algo que inviabilizaria a aliança. “Dentro das diretrizes nacionais as composições estaduais não se comportariam se a nacional tomar essa decisão de indicar o vice de Bolsonaro, até por que não tem nenhuma vertente dizendo que o vice-presidente será do Republicanos, que sejam aliados de primeira hora do Bolsonaro. O Republicanos não é um partido de extrema-direita, é um partido de centro-direita. Acredito que na questão presidencial o comportamento vai mudar um pouco no Brasil”, disse o deputado.

Caso deixe o Republicanos, Gessivaldo pode migrar para alguma legenda da base governista, o MDB e o PSD são duas opções para o político.

