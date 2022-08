Gessivaldo diz que vai consultar bases para decidir candidato ao governo

Após o Republicanos liberar os candidatos das chapas proporcionais na escolha para as chapas majoritárias, o deputado estadual Gessivaldo Isaias afirmou que vai consultar suas bases para decidir o caminho eleitoral que deve tomar na disputa pelo Palácio de Karnak.

Gessivaldo, porém, revelou que tem sua preferência e, entre os nomes que concorrem ao governo, ele descartou nesse momento apoio a Sílvio Mendes. A campanha do parlamentar quer anunciar a decisão nesta próxima semana.

“Nosso partido não tem candidato majoritário, eu particularmente tenho minha preferência, e para tomar uma decisão e declarar publicamente, vou me reunir com minhas lideranças da capital e do interior e juntos vamos divulgar nosso posicionamento”, disse.

Foto: Arquivo

Gessivaldo integra a base governista na Assembleia Legislativa, mas até então não declarou voto no candidato Rafael Fonteles (PT). Depois que o Republicanos passou a ser comandado no Piauí pelo grupo do prefeito Dr. Pessoa, Gessivaldo permaneceu na sigla e declarava que seguiria a decisão da Executiva estadual.

O Republicanos apresentou 20 nomes que disputarão vagas na Assembleia Legislativa do Piauí e os 11 nomes que disputarão vagas na Câmara Federal. O partido espera fazer três cadeiras na Alepi e garantir uma na Câmara Federal.

