Gessivaldo Isaías diz que fica com Wellington Dias, apesar de Dr. Pessoa no Republicanos

Em meio à polêmica envolvendo uma possível ida do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, para o Republicanos, o deputado estadual Gessivaldo Isaías revelou que ficará ao lado do governador Wellington Dias independente do entendimento com Pessoa. Informações de bastidores dão conta de que o Republicanos pode lançar uma terceira via alternativa na capital, o que iria inviabilizar a união de Gessivaldo com Wellington.



O deputado lembrou o seu histórico de trabalho na capital, e reforçou que busca construir a chapa ao lado do deputado federal Flávio Nogueira. “Sou Republicanos, presidente municipal de Teresina e um dos fundadores do partido no estado. Na Assembleia Legislativa componho a base do governo Wellington Dias, tenho procurado junto ao deputado federal Flávio Nogueira, formar uma chapa para seguirmos vivo com o Republicanos no Piauí, procurando nomes para compor como pré-candidatos a federal e a estadual. Nossa intenção é continuarmos na base”, explica Gessivaldo.

Sobre o cenário nacional o parlamentar esclareceu que o partido dará total autonomia aos estados para construírem a melhor estratégia. “O que eu sei é que nacionalmente o Republicanos deixará os estados livres para decidirem, e ontem na conversa que tive com o prefeito, não se tratou sobre oposição ou terceira via, falamos sobre alguns requerimentos que fiz e no campo político ele falou sobre a possibilidade de vir para o partido. Paralelo a isso sigo buscando a formação de uma chapa do Republicanos.”, finalizou.

FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no