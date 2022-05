Gessy Fonseca diz que candidatura ao governo do estado está “Confirmadíssima”

A ex-secretária de Teresina, Gessy Fonseca (PSC), afirmou em entrevista que a candidatura dela a governadora do Piauí está “confirmadíssima”. A empresária oficializou para o próximo dia 28 de Maio o lançamento da sua candidatura. Gessy busca reestruturar o PSC no estado após uma grave crise institucional no país com a prisão do presidente nacional da sigla, Pastor Everaldo.



Após deixar a secretaria de Economia Solidária de Teresina, Gessy Fonseca confirmou o rompimento com o grupo político de Dr. Pessoa. A pré-candidata terá apoio total do PSC na disputa e busca entendimento com outros partidos para tornar a candidatura mais competitiva. Terceira colocada na eleição municipal de Teresina em 2020, com mais de 50 mil votos, Gessy espera repetir no âmbito estadual o bom aproveitamento municipal

No Rio Grande do Sul, onde cumpre agenda da direção nacional do PSC, Gessy confirmou, por meio de mensagem o evento de lançamento da candidatura. “A minha candidatura está confirmadíssima, o lançamento oficial será dia 28 de maio as 18h” esclareceu Gessy Fonseca.

FOTO: Ascom PSC

