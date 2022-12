Gessy Lima renuncia ao comando do PSC após fusão com o Podemos

A empresária Gessy Lima confirmou em um vídeo divulgado no último domingo que renunciou a presidência do PSC no Piauí. A decisão ocorre imediatamente após a fusão da sigla com o Podemos no âmbito nacional. Derrotada na eleição estadual, Gessy enfrentou problemas com a cúpula do PSC que não enviou recursos para a sua candidatura.



Através de um comunicado a ex-secretária de empreendedorismo de Dr. Pessoa confirmou a saída. “ Essa semana enviei minha carta a executiva nacional do PSC informando a minha renúncia a presidência estadual do PSC no Piauí como também a minha desfiliação e consequentemente a saída do novo partido que surgirá após a fusão do PSC com o Podemos”, revelou Gessy Fonseca.

Foto: Arquivo O DIA

A empresária confirmou também que continuará sem partido. “Por enquanto seguirei sem partido, exercendo a minha cidadania como teresinense e piauiense. Vou procurar manter meus valores e defender a minha bandeira do empreendedorismo. Acho que é a chave para a evolução do nosso estado”, finalizou.

