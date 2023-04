Governador anuncia acordo com empresa alemã que investirá em energia no Piauí

O governador Rafael Fonteles formalizou nesta sexta-feira (7), em Lisboa, protocolos de entendimento com empresas e fundos mundiais para investimentos em energias renováveis e hidrogênio verde no Piauí. Os avanços em infraestrutura, os incentivos fiscais e o plano de modernização e transição digital dos serviços públicos em execução no Estado são alguns dos diferenciais apresentados aos investidores internacionais.

O grupo alemão Solar Outdoor Media é um dos que pretendem investir no Piauí. “O CEO Luciano Guido assinou agora há pouco o nosso memorando de entendimento e, assim como outros empresários, tem a intenção de fazer um investimento de energia renovável, especialmente na fonte solar, para a produção de hidrogênio verde no Piauí”, disse Rafael Fonteles em suas redes sociais. “O grupo tem projetos no mundo inteiro e está apostando em nosso Estado para esse investimento. Conte com nosso apoio!”.

As condições climáticas peculiares completam o pacote de fatores que tornam o Estado Piauí uma referência continental no ramo de energias renováveis. Reconhecendo todo este potencial, representantes de cinco empresas oficializaram em Lisboa intenções de aplicar recursos em energia fotovoltaica para produção de hidrogênio verde no Piauí.

A Celeo Redes Brasil, por exemplo, formalizou o plano de expandir o volume de investimentos no Piauí. O grupo tem aproximadamente R$ 2 bilhões já investidos em produção de energia solar e linhas de transmissão no território piauiense. “Temos interesse em dobrar os nossos investimentos no Estado. Temos oportunidade e gostaríamos de continuar contando com o governo para tirar esses projetos do papel “, frisou Maurício Scovino, CEO do Grupo Celeo, após encontro com Rafael Fonteles em Lisboa.

A All Energy também assinou protocolo de intenção de investimentos e se torna mais um parceiro estratégico no desenvolvimento do ecossistema de energia limpa do Piauí. A companhia atua na montagem e operação de plantas eólicas e solares. “Recebemos na tarde desta sexta-feira os empresários brasileiros Hélio de Figueiredo Motta Filho e Ricardo Pacheco, da All Energy. Eles também atuam no setor de energias renováveis e, depois de terem participado do Summit Piauí-Europa, aqui em Lisboa, celebraram conosco um protocolo de intenções para implementação de projetos de energia em nosso estado “, anunciou Fonteles.

A Quinta Solar Energia completa o grupo de empresas que se apresentaram ao governador Rafael em Lisboa. A companhia já possui uma planta solar na região norte do Piauí, com capacidade de geração acima de 1 giga de energia. “Agora, a partir desse memorando de entendimento que assinamos hoje, a empresa planeja investir também no hidrogênio verde, o combustível do futuro, e tem o Piauí como parceiro estratégico para esse empreendimento”, destacou o governador.

“Agradecemos a confiança e a parceria do governo e acreditamos no desenvolvimento desse estudo para potencializar esse novo mercado das cadeias de produção de hidrogênio verde”, disse Diogo Amatto, diretor jurídico-administrativo da Quinta Solar Energia.

INVESTIMENTOS

A atração de investimentos para o Piauí era um dos objetivos da viagem internacional de Rafael Fonteles e sua comitiva. O governador liderou um grupo de gestores de diferentes pastas, numa intensa agenda de compromissos pela Estônia e Portugal, visando conhecer novas práticas nas áreas de tecnologia da informação e transformação digital, saúde, segurança e educação.

Outro foco é ampliar a visibilidade do Piauí no cenário internacional na área do turismo, buscando atrair nômades digitais, além de divulgar o imenso potencial do Estado para produção de energias renováveis. Rafael Fonteles entende que os investimentos no Piauí vão gerar emprego e renda para a população e resultar em riquezas para o Estado. A formalização de protocolos de intenção de investimentos vultosos a curto e médio prazos atestam o sucesso da missão.

