Governador anuncia estudo para instalação de Usinas Termelétricas em Parnaíba

O Governador Rafael Fonteles discutiu com o ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira, o lançamento de edital para a instalação de termelétricas a gás no Piauí. A reunião fez parte da agenda do Governador na capital federal.



O edital deve contemplar, em especial, o parque industrial da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Parnaíba, com a produção de gás. Um dos compromissos do chefe do Executivo estadual, durante a campanha eleitoral de 2022, era atrair mais empresas ao parque. Daí a necessidade de garantir gás natural. “Será muito importante para o desenvolvimento industrial do Piauí”, disse o governador, frisando que o edital precisará ser refeito em razão de algumas mudanças nos parâmetros.

Ainda em Brasília, o governador também participou de audiências no Supremo Tribunal Federal (STF) com os ministros Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques, nas quais tratou sobre todas as ações que envolvem as finanças estaduais que estão sobre a apreciação da Corte.

“Temos aqui a confiança de que o diálogo entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, tanto da União, quanto dos Estados, e com o Congresso Nacional, chegaremos às melhores soluções para a população, garantindo serviços de educação, segurança, saúde e o bom funcionamento das políticas públicas”, finalizou.

