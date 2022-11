Governador anuncia manutenção de Mauro Eduardo na Secretaria da Pessoa com Deficiência

O governador eleito Rafael Fonteles anunciou nesta quinta-feira (10) a permanência de Mauro Eduardo no comando da Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid). Até agora, 35 nomes foram confirmados para as pastas do Governo do Estado.



No anúncio feito pelas redes sociais do governador eleito, Rafael agradece Mauro Eduardo e afirma que a sua gestão terá compromisso com a expansão e melhoria da rede de assistência às pessoas com deficiência.

“Agradeço ao experiente gestor Mauro Eduardo Cardoso por aceitar a missão de ser secretário para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid). É um compromisso nosso expandir e melhorar a rede de assistência às pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e autismo”, disse Rafael Fonteles.

FOTO: Ascom Rafael Fonteles

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Ascom Fonteles