Governador apresenta “Intermodal Vale do Parnaíba” para interligar economicamente o Piauí

O Governador Rafael Fonteles confirmou, após reunião com o Presidente Luís Inácio Lula da Silva, que trabalha para implantar um projeto interligando três modais de transporte no Piauí. O planejamento é unir o escoamento e a movimentação de mercadorias por vias terrestres, ferroviárias e hidroviárias.



O “Intermodal Vale do Parnaíba” planeja a construção de um anel viário para interligar todo o Piauí até região do cerrado, no sul do estado, para o transporte dos grãos; uma hidrovia para escoamento de mercadorias através do rio Parnaíba e a união da via ferroviária de Teresina e Luís Correia, chegando ao futuro Porto no litoral.

FOTO: Renato Braga/CCOM



Fonteles explicou que a iniciativa buscará a integração econômica de todas as regiões do Piauí. “Os projetos de infraestrutura formam o Intermodal do Vale do Parnaíba, que compreende a interligação de rodovias da região dos Cerrados, a hidrovia do Parnaíba, a ferrovia Teresina Luís Correia e o Porto de Luís Correia, num grande projeto de integração do Sul e do Norte do Piaui. A escolha de três ações mais importantes de cada Estado foi um pedido de Lula feito aos 27 governadores ainda antes de assumir a Presidência”, disse.

A intenção é que a União atenda cada Unidade da Federação naquilo considerado mais impactante e que ajude a trazer desenvolvimento para o país e os Estados, e benefícios concretos para a população brasileira. Antes da reunião com Lula, ainda na quinta-feira, Rafael participou de reuniões com vários ministros em Brasília – entre eles, Fernando Haddad (Fazenda) – para discutir projetos para o Piauí.

“Reforçamos a importância do apoio do Governo Federal para a execução dessas obras, que trarão grande impacto na geração de riqueza, de empregos, ajudando a aumentar o PIB e resolvendo alguns gargalos no setor produtivo do Piauí”, finalizou Rafael Fonteles.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações CCOM