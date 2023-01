Governador cobra foco na gestão, secretário que for candidato pode ser “convidado a sair”

Ao fim da primeira quinzena como Governador do Piauí, Rafael Fonteles voltou a cobrar foco integral dos secretários e gestores na estruturação das pastas. Diferentemente de eleições municipais anteriores, quando secretários se licenciaram para disputar os pleitos, o cenário em 2024 deve ser diferente. O novo governador promete rigor com os gestores que buscarem uma candidatura.



No último pleito municipal em 2020 três secretários deixaram a gestão do então Governador Wellington Dias para disputar o cargo de Prefeito em Teresina. Fábio Abreu, que saiu da Secretaria de Segurança, Fábio Novo, que deixou a Secretaria de Cultura e Simone Pereira que deixou a pasta do Agronegócio.

Em tom de cobrança o Governador ressaltou que nenhum secretário deverá se dedicar a questões eleitorais. “É um pedido que nós fizemos, para que a gestão se ocupe da gestão. Não desprezamos a política, pelo contrário, estou aqui governador porque fizemos a boa política. Mas nesse momento nenhum secretário de estado, nenhum membro da equipe deve estar focado em questões eleitorais, pelo contrário, muito trabalho para cumprir as metas”, afirmou.

Fonteles ainda destacou que os secretários que forem candidatos podem até mesmo serem exonerados. “Quem tirar o foco obviamente não vai cumprir as metas e portanto será convidado a sair”, finalizou.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

