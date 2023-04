Governador confirma Agrimar Rodrigues como novo Desembargador do TJ

O Governador Rafael Fonteles confirmou através das redes sociais que o advogado Agrimar Rodrigues será o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí pela vaga do quinto constitucional. Agrimar foi o mais votado pelo pleno do Tribunal de Justiça e a indicação de Fonteles atende ao critério técnico estabelecido pelo órgão. Disputavam com o novo desembargador os candidatos Álvaro Mota e Aurélio Lobão.



O advogado ocupará a vaga do desembargador aposentado Francisco Paes Landim, que completou 75 anos em 2022 e deixou a magistratura.

Pelo Twitter Fonteles trouxe a notícia. “Conversei com os três advogados da lista tríplice para a vaga de Desembargador do TJ-PI pelo Quinto Constitucional. Três competentes profissionais, com belas histórias de vida e forte militância na Advocacia do Piauí. Uma escolha difícil. Após muita reflexão, decidi indicar o Dr. Agrimar Rodrigues de Araújo como o novo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí”, postou o gestor.

FOTO: CCOM / Divulgação

Currículo

Agrimar Rodrigues Araújo, nasceu na cidade de Picos em 25 de junho de 1966, fez seus ensinos primário, ginasial e médio na mesma Picos, saindo para se formar em direito na Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Paraíba.

É especialista em Processo latu sensu pelo Instituto: FIEPI/IEL, Advogado militante a partir de julho de 1992; Advogado terceirizado do Banco do Nordeste do Brasil S/A, desde 1996; Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Sussuapara; Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Inhuma; Suplente de Conselheiro do Conselho Seccional da OAB –PI (triênio 2013/2015).

Foi Procurador Geral do Município de Picos de 02/01/2005 a 29/05/2011; Chefe do Departamento Jurídico do Município de Picos-PI, no período de 1993/1996; Assessor Jurídico da Associação Piauiense de Prefeitos Municipais-APPM; e Assessor Jurídico das Prefeituras Municipais de Santa Cruz do Piauí-PI; Floresta do Piauí-PI; Santo Inácio do Piauí-PI; Geminiano-PI; de São Julião-PI; de Wall Ferraz-PI; de Dom Expedito Lopes-PI; e das Câmaras Municipais de Geminiano e Santa Cruz do Piauí.

Foi, também, Secretário Geral da OAB, Subseção de Picos-PI; Secretário Geral da Associação dos Advogados Picoenses – AAP; Presidente da Comissão Seccional da OAB de Promoção da Igualdade (2007/2009), Presidente da OAB – Subseção de Picos-PI (triênio 2010/2012). Foi, ainda, agraciado com Menção Honrosa da APPM; Título de cidadania de Santa Cruz do Piauí e Título de cidadania de São Julião-PI.

