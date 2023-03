Rafael Fonteles confirma conversa com Dr. Pessoa para tratar de “demandas da capital”

O Governador Rafael Fonteles revelou na manhã desta sexta (03) que deverá em breve se reunir com o Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, para auxiliar na solução de “demandas da capital”. O anúncio é feito após Dr. Pessoa cobrar maior sintonia entre a gestão do Palácio de Karnak e o governo da capital.



Recentemente Fonteles anunciou um projeto para desonerar empresas do transporte de Teresina, a medida, porém não foi bem recebida por Dr. Pessoa que criticou a forma como o anúncio foi feito.

FOTO: CCOM

O Governador destacou que aguarda um posicionamento dos secretário. “Eu vou receber todos os Prefeitos, líderes municipais, inclusive o Prefeito da capital de Teresina, Dr. Pessoa. Está tendo uma conversa entre os gestores primeiramente, para quando a agenda for entre o Governador e o Prefeito já possa haver encaminhamento para várias pautas que envolva ação entre o Governo e o município já com os secretários tendo se reunido previamente”, afirmou.

O gestor avaliou também positivamente a agenda em Brasília e os investimentos atraídos. “Animado com a agenda, falamos sobre a Transnordestina o trecho que sai do Piauí a Salgueiro no Pernambuco e Pecém no Ceará, e também com o novo Bolsa Família neste formato turbinado, melhor desenhado, priorizando a primeira infância criança na escola vacinada, a mãe gestante fazendo o pré-natal para fazer jus ao benefício, tirando quem não precisa receber e colocando quem está fora da lista do cadastro único”, finalizou.

