Governador faz balanço dos 100 dias de gestão e valoriza avanços em áreas estruturais

No dia em que completa 100 dias de gestão, o Governador Rafael Fonteles fez um balanço das principais medidas implantadas desde janeiro de 2023. O gestor valorizou avanços nas áreas de saúde, educação e segurança pública e elogiou a harmonia entre os poderes legislativo e judiciário para as primeiras mudanças do Governo.



O chefe do executivo solucionou desde o começo do Governo um impasse bilionário com o Tribunal de Justiça que tramitava no Supremo Tribunal Federal e aprovou de forma célere medidas como um empréstimo de R$ 2 bilhões e uma reforma no primeiro escalão da gestão. Por outro lado Fonteles enfrenta dificuldades na segurança pública e busca avançar no setor econômico para atingir a meta de gerar 80000 vagas de empregos.

Na tarde desta segunda (10) Rafael apresentou as cem medidas mais importantes adotadas nos cem primeiros dias de governo. “É um momento único que o Piauí está tendo, é a maior janela de oportunidade que estamos vivendo. Temos um alinhamento com o Governo federal, temos uma bancada federal forte e uma boa relação com a Assembleia legislativa do Piauí, é um governo de muita harmonia entre os poderes. Estamos colhendo o que plantamos na gestão anterior, isso facilita para a gente executar mais. Estamos em um ritmo acelerado que será durante todo o governo. Estou muito convicto de que os potenciais que colocamos como prioridade no nosso plano de governo serão os potenciais do mundo inteiro”, disse Fonteles.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Fonteles salientou também o avanço na educação. “Eu destaco especialmente um governo que está trabalhando muito, focado no plano de gestão, que já está cumprindo boa parte do que foi prometido nos primeiros cem dias. Na área da educação você poder anunciar o dobro de escolas de tempo integral que era a meta de quatro anos, na segurança pública você começar a colher os resultados com a diminuição dos índices e com a sensação de segurança melhorando gradativamente, é claro que é um problema ainda muito relevante que temos que dedicar muito para solucionar.”, afirmou.

Para o governador o alcance de metas só foi possível graças a estruturação do programa Pró-Piauí. “Na saúde pública zerar a fila de cirurgias eletivas até outubro deste ano, na área do desenvolvimento econômico, da infraestrutura, quantas obras pudemos inaugurar já colhendo o que plantamos lá na época do Pró-Piauí. Então é muito trabalho e compromisso em relação ao que prometemos na campanha eleitoral tornando isso possível e já realizado no começo do Governo”, concluiu.

Viagem a Europa

O Governador fez ainda um balanço da sua agenda na Europa e anunciou uma nova viagem a China em setembro. “Cumpriu o objetivo sim, a Estônia de fato é a referência mundial em Governo Digital, que é o que queremos nos transformar e também a gente percebe que Portugal, assim como a Europa inteira, está na agenda da economia verde, de energias renováveis que o potencial do Piauí é enorme. Estou cada vez mais convicto que essa relação com Portugal e a Estônia vai gerar grandes frutos para o nosso povo do Piauí, especialmente para aquilo que colocamos como prioridade”, finalizou.

