Governador Rafael Fonteles pede afastamento para viagem de nove dias à Europa

O Governador Rafael Fonteles apresentou à Assembleia Legislativa do Piauí um pedido de afastamento pelo período de nove dias para viagem à Europa. O Projeto de Resolução, lido na sessão plenária desta segunda-feira (20), concede autorização ao governador para ausentar-se do país, em missão oficial à República da Estônia, no período compreendido entre 31 de março e 5 de abril de 2023, e para Portugal, no período de 6 a 9 de abril de 2023. A matéria será encaminhada para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

De acordo com o Executivo, a viagem tem por objetivo a realização de visitas técnicas temáticas referentes a governo digital, educação, saúde e segurança pública, além da implantação, de forma pioneira, de espaço físico para funcionar como Câmara de Comércio Digital Piauí-União Europeia. Além do governador, a comitiva será composta por mais 11 autoridades, dentre eles, os secretários de estado da Administração, Educação, Saúde e Segurança Pública.

FOTO: CCOM Piauí

Com Informações Ascom Alepi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no