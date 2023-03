Governador sanciona reajuste dos professores e abono parcelado, veja os detalhes

O Governador Rafael Fonteles sancionou em uma edição suplementar do diário oficial da última quinta (16) o reajuste salarial dos profissionais do magistério público da educação básica ocupantes de cargo efetivo na rede estadual. Pelo documento, o piso salarial fica em R$ 4.420,55 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) mensais. O documento pode ser consutlado pelo link.



Apesar da sanção, Professores da rede estadual protestam e buscam a concessão do reajuste linear de 15% para todas as classes.

Ainda no documento, Fonteles estabelece que o abono, previsto a ser pago de forma excepcional no ano de 2023, seja disponibilizado pelo Poder Executivo através de parcelas.

A sanção do reajuste é feita dois dias após a aprovação do piso salarial dos professores na Assembleia Legislativa do Piauí. O projeto foi aprovado no plenário da casa na terça (14).

