Governador se reúne com Ministro Wellington e define política de combate à fome no Piauí

O Governador Rafael Fonteles se reuniu na manhã desta sexta (13) com o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, para alinhar ações para o combate à fome no Piauí. Na reunião, que ocorreu no Palácio de Karnak, os gestores anunciaram a pactuação entre os poderes para acelerar a análise e o cadastramento dos beneficiários que já receberão o novo Bolsa Família a partir de Fevereiro.



Também participaram da solenidade a Secretária de Assistência Social, Regina Sousa, a Secretaria de Agricultura Familiar, Rejane Tavares e o Secretário de Governo, Marcelo Nolleto e o vice-governador Themístocles Filho.

Em coletiva o Ministro explicou que o objetivo será encontrar e auxiliar os piauienses que passam fome. “Acertamos as prioridades e vamos trabalhar a partir de agora com o cadastro único nesse mês de janeiro com uma pactuação entre Governo, Estado, Municípios e entidades para garantir as condições de trabalhar com a atualização do cadastro a partir de fevereiro e a busca ativa. Quem está passando fome vamos trazer para o programa, quem não tem o direito vamos fazer as providências para o desligamento. Fazendo a implantação com segurança do novo Bolsa Família a partir de fevereiro”, disse o Ministro.

Já o Governador Rafael Fonteles valorizou a experiência de gestão de Wellington Dias e ressaltou o desafio para combater a extrema pobreza. “O ex-governador Wellington tem muita experiência na redução da extrema pobreza, e esse será o maior desafio. Certamente isso pesou na decisão do Presidente Lula ao escolhê-lo como ministro. O Piauí continuará sendo referência no combate a fome e redução da extrema pobreza. Além de atualizar o cadastro único vários programas de inclusão social dessas famílias e de dignidade dessas famílias serão desenvolvidos. Não tenho dúvida que o Piauí estará pronto para receber todo o programa iniciado pelo Ministério”, afirmou.



