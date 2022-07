Governadora comenta briga por prefeitos entre candidatos: “A disputa está mais acirrada”

A Governadora Regina Sousa avaliou a briga entre os grupos políticos de situação e oposição no Piauí por adesões de prefeitos. O último episódio foi com o prefeito de Valença do Piauí, Marcelo Costa (PP), que chegou a anunciar a sua ida para o PSD, da base governista, porém um dia depois mudou de ideia e continuará na oposição.



Regina avaliou o cenário e destacou que já ocorreu em anos anteriores situações semelhantes, porém a intensidade deste ano está maior. “A disputa está mais acirrada que em outros anos, mas sempre teve isso, sempre teve a busca de apoio, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. O coitado do prefeito é quem tem que se resolver, sempre existiu, mas está mais acirrado agora”, revelou.

Tanto a candidatura de Rafael Fonteles (PT), como a de Silvio Mendes (UB), tentam expandir o número de gestores aliados para dar mais capilaridade no Estado. O PT afirma ter 116 prefeitos dentro da base de sustentação governista, já o Progressistas afirma ter mais de 120 gestores aliados. A conta, porém, não fecha já que o Piauí tem 224 cidades.



FOTO: Tarcio Cruz / O DIA

