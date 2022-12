Governadora comenta ida de Rejane para o TCE: “Quando o conselheiro sair a gente decide”

A Governadora Regina Sousa comentou na manhã desta segunda (26) a possível ida da deputada federal Rejane Dias (PT) para o Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro Olavo Rebelo pode ser o indicado para o escritório regional do Banco do Nordeste, deixando vaga a cadeira na corte de contas, o cargo de Olavo é uma indicação do executivo e caso ele saia até o final do ano a Governadora fará a indicação.



A manobra para a indicação de Rejane envolveria além de Olavo Rebelo o deputado federal Merlong Solano (PT), primeiro suplente da federação petista, e o deputado estadual Zé Santana (MDB). Com a ida de Rejane para o TCE e a posse de Merlong como deputado federal a indicação do petista ficaria disponível na Agespisa, cabendo a Santana a nomeação. O deputado do MDB teria um acordo nos bastidores para ser indicado ao TCE, porém na eleição para o TCE deste ano Santana abriu mão de disputar a vaga para apoiar Flora Izabel. Em contrapartida Santana seria apoiado pelo grupo de Rejane para a eleição de federal em 2026.

De acordo com Regina Sousa quando o cargo estiver vago ela tomará uma decisão. “A gente fala dessas coisas quando acontecer, todo mundo diz, é possibilidade, quando o conselheiro realmente fizer e chegar lá a gente decide o que fazer”, afirmou.

FOTOS: Tarcio Cruz/ O DIA

