Governadora confirma Antônio Neto na coordenação de transição: “Agora é com o Rafael”

A Governadora Regina Sousa confirmou na manhã desta terça (04) que o Secretário de Governo, Antônio Neto, será o coordenador da transição de seu governo para o novo Governo de Rafael Fonteles. O novo governador, que já anunciou a manutenção do Secretário de Fazenda, Antônio Luís, para a futura gestão, deve anunciar a sua equipe completa do Governo de transição nos próximos dias.



O Coordenador de campanha, Chico Lucas, e o ex-secretário Osmar Jr devem ser alguns dos membros da equipe.

Regina explicou qual será a função de Antônio Neto e destacou que o processo será tranquilo já que a transição será feita por técnicos do próprio governo atual. “O Secretário de Governo que vai coordenar todo esse processo da informação, até por que está tudo informatizado. Ele já indicou o Secretário de Fazenda que é o meu Secretário de Fazenda então não teremos dificuldades. Já o aconselhei a descansar depois dessa campanha dura e vamos aguardar”, afirmou Regina Sousa.

A gestora revelou também que imagina um cenário tranquilo para Rafael Fonteles no legislativo. A base aliada ao Governo Estadual elegeu 22 deputados estaduais, uma margem sólida para aprovação de projetos. “A gente sempre trabalhou com esses números de que íamos fazer dois terços da base na Assembleia, a federação fez sozinha 21 e outro aliado fez mais um. Temos uma base folgada e não vai precisar de negociações, há tempo para o governador tomar um fôlego ele sabe que terá lá 22 deputados”, destacou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Eleição dura no 2° turno de Lula

Regina Sousa confirmou ainda que participará ativamente da campanha do segundo turno de Lula no Piauía. “O Governador eleito que tem que dizer, acredito que ele vai se lançar na campanha do Lula e depois dizer que hora que quer começar. Não é uma coisa desconhecida, se fosse um governador de oposição ele teria mais dificuldade. Ele já pensou o que ele tem que mudar e vai montar a equipe dele de acordo com as mudanças que ele espera”, concluiu.

