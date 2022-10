Governadora revela que pode ter “período sabático” após encerrar o governo em janeiro

A Governadora Regina Sousa revelou na manhã desta segunda (17) que pode iniciar um “período sabático” após o encerrar o seu governo no mês de janeiro. Eleita em 2018 vice-governadora ao lado de Wellington Dias, Regina assumiu definitivamente o executivo estadual no fim de março, após a desincompatibilização de Wellington para disputar o senado. Desde então a professora se tornou a primeira mulher da história a governar o estado por um período contínuo.



No fim de outubro Regina Sousa completa dez meses no comando do executivo estadual, questionada sobre o seu futuro político a governadora destacou que quer um hiato para um descanso. “Eu não sei, talvez um período sabático , talvez umas férias, uma viagem, não sei ainda o que eu vou fazer”, afirmou.

A gestora comentou também o segundo turno eleitoral e reforçou a necessidade de viabilizar transporte para os eleitores. “A mobilização está boa, todo mundo se mexendo. O grande desafio é o transporte, tive uma reunião com o desembargador, primeiro tem que ter transporte nas maiores cidades, vamos colocar o transporte escolar a disposição do TRE e as prefeituras devem fazer a mesma coisa. No primeiro turno era mais fácil por que os deputados colocava transporte, agora todos estão eleitos, já saíram para descansar e não vão mais se envolver muito”, concluiu.

