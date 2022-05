Governadora se reúne com representantes do Sírio Libanês e anuncia parceria no Piauí

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) vai implantar em dois hospitais do Piauí o “Projeto de fortalecimento das áreas de regulação e apoio à contratualização nas Secretarias Estaduais de Saúde”, que será realizado simultaneamente em hospitais públicos de 24 estados e do Distrito Federal. A cargo do Hospital Sírio Libanês, a inciativa visa melhorar a construção, monitoramento, eficiência e efetividade dos contratos, dentro do projeto de fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde.

Nessa terça-feira, 24, a equipe do projeto, formada por Luana Konzen e Tatiane Bozza, apresentou para a governadora Regina Sousa, o Palácio de Karnak, como se dará a execução do programa. A coordenadora Luana Konzen explicou que os hospitais indicados pelo Governo do Piauí vão receber a equipe para aprimorar os processos de regulação de média e alta complexidade.

FOTO: CCOM Governo do Piauí

Após o fim do programa, em janeiro, os dois hospitais (Hospital Regional Chaga Rodrigues, em Piripiri, e Hospital Regional Senador Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato), vão receber os certificados de excelência do Sírio Libanês e poderão usar a experiência para os demais hospitais do Piauí.

Segundo a governadora Regina Sousa, trata-se de uma parceria muito boa com o Sírio Libanês na área de regulação. “A regulação é o nosso grande gargalo. Pelo menos faremos uma tentativa de melhorar nosso sistema de regulação”, disse, enfatizando que o Sírio Libanês está fazendo isso em todos os estados.

“É uma parceria sem custo para o Piauí e estou com muita esperança de que seja uma das coisas que resolveremos até o final do ano. Pelo menos vamos melhorar o sistema de regulação. Portanto, que seja bem-vindo e dê tudo certo”, disse.

FOTO: CCOM Governo do Piauí

“A partir deste mês de maio, começaremos com o diagnóstico dos dois hospitais junto as secretarias, para em seguida indicar a construção desses instrumentos contratuais. Essa fase vai até janeiro de 2023, quando então iniciamos a o processo de institucionalização, que é utilizar toda essa experiência, esse trabalho em outras unidades do estado”, explica Luana Konzen.

A diretora do Hospital de São Raimundo Nonato, Milvânia Nascimento, frisou que o projeto vai ser um ganho para a unidade de saúde, visto que vai orientar os profissionais do hospital, que fica a mais de 500 quilômetros da principal central de referência em saúde do Piauí, que é Teresina, e 200 Km distante de Floriano, outro município referência.

“O Hospital de São Raimundo atende a mais de 20 municípios no Território de Desenvolvimento Serra da Capivara. Temos uma UTI com dez leitos, então esse projeto vai melhorar ainda mais a regulação”, comentou Milvânia.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Governo Do Piauí