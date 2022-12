Governo confirma inauguração da nova maternidade no primeiro semestre de 2023

A Governadora Regina Sousa confirmou em visita a nova maternidade de Teresina, na manhã desta sexta (16), que a casa de saúde será inaugurada no primeiro semestre de 2023. Com mais de 95% do cronograma de obras executado, o centro materno infantil já dispõe de mais de 30% dos equipamentos adquiridos, com destaque para os focos cirúrgicos e os equipamentos do setor de Lavanderia e da Central de Material Esterilizado (CME), que já estão em fase de instalação.



A Governadora explicou o estágio atual da obra e confirmou que Rafael Fonteles inaugurará a maternidade. “Está pronto praticamente, só falta o acabamento, é rápido. Agora falta o equipamento, inaugurar para não funcionar no dia seguinte não é do meu feitio. Vou deixar para o próximo Governador decidir a data. Acredito que março para a frente dá certo. Agora são os técnicos da Reabilitar que vão administrar que vão dizer”, relatou.

FOTOS: Assis Fernandes/ O DIA

A obra de construção da nova MDER tem investimento de R$ 136 milhões, oriundos de recursos estadual e federal. Ao todo, serão 280 leitos, sendo 95 só para atendimento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O secretário de Estado da Saúde, Neris Júnior, revelou que o governo aguarda a chegada do restante dos equipamentos. “Nos pudemos conferir visitando a obra que nós já temos mais de 95% da obra concluída, os equipamentos que faltavam chegar para que não atrapalhasse no andamento desta construção já chegaram, principalmente na parte de esterilização e lavanderia, equipamentos do centro cirúrgico já disposto no lugar, o mobiliário administrativo também. Aguardamos chegar os equipamentos da radiologia e a previsão é que no primeiro semestre de 2023 a maternidade possa ser inaugurada”, afirmou.

Comissão avalia desenvolvimento

De acordo com Neris Júnior a comissão formada por profissionais da Evangelina Rosa e a Associação Reabilitar irá monitorar a instalação do maquinário. “Há uma comissão formada para essa transição entre a Maternidade Evangelina Rosa e o novo prédio por meio da Associação Reabilitar, essa comissão está fazendo avaliações permanentes, tanto da construção da obra, como da chegada dos equipamentos. Depois dessa visita aguardamos pela inauguração da nova maternidade em 2023”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no