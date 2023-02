Governo decreta ponto facultativo no Carnaval e em mais três dias de 2023, veja as datas

O Governador Rafael Fonteles decretou ponto facultativo em seis datas do calendário de 2023. O decreto foi publicado no diário oficial extra do último sábado (11), veja o documento na íntegra . De acordo com o Governador, será ponto facultativo nos dias 20 de fevereiro (segunda-feira) – Carnaval, 21 de fevereiro (terça-feira) – Carnaval, 22 de fevereiro (quarta-feira) – Cinzas.



Além das datas de carnaval também será opcional o trabalho dos servidores nos dias 06 de abril (quinta-feira) - Semana Santa; 28 de outubro (sábado) - Dia do Servidor Público Estadual e 8 de dezembro (sexta-feira) - Dia de Nossa Senhora da Conceição. A determinação vale para entidades da administração pública estadual direta, indireta, autárquica e fundacional do Estado do Piauí.

O documento esclarece, porém, que os pontos facultativos declarados neste Decreto não interferirão nas atividades privadas e públicas essenciais.

Datas sem expediente

O Governador confirmou ainda no decreto dez datas onde não haverá expediente em nenhum órgão da administração estadual. São eles:

I - 07 de abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo;

II - 21 de abril (sexta-feira) - Tiradentes;

III - 01 de maio (segunda) - Dia do Trabalhador;

IV - 08 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi;

V - 7 de setembro (quinta-feira) - Independência do Brasil;

VI - 12 de outubro (quinta-feira) - Dia de Nossa Senhora Aparecida;

VII - 19 de outubro (quinta-feira) - Dia do Piauí;

VIII - 02 de novembro (quinta-feira) – Finados;

IX - 15 de novembro (quarta-feira) - Proclamação da República;

X - 25 de dezembro (segunda-feira) - Natal.

