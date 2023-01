Governo do Piauí busca em Brasília a retomada de obras federais paradas

O Governador Rafael Fonteles se reuniu nesta quarta-feira (18) com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldes Góes, em Brasília-DF, onde tratou de obras inconclusas nas áreas de infraestrutura hídrica e irrigação no Piauí. Entre os projetos citados estão os Tabuleiros Litorâneos, Platôs de Guadalupe e o Projeto Marrecas-Jenipapo. O chefe do Executivo Estadual quer destravar todo impasse burocrático que possa impedir a retomada ou início de obras e investimentos que beneficiem o estado.

“Tratamos de grandes obras de infraestrutura hídrica e de irrigação que o Piauí tem por concluir. Estamos alinhando nossos projetos, necessidades e aspirações com o governo do Presidente Lula, para promovermos ações mais eficazes para o povo piauiense”, pontuou Fonteles.

Ainda na capital federal, o governador se reuniu com o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Sousa, a quem apresentou o potencial do Piauí na extração de níquel, ferro e outros minérios. Fonteles busca meios de cooperação para a exploração responsável dos recursos minerais, respeitando a legislação e gerando divisas para o estado. “Conversamos sobre uma cooperação técnica com o Governo Federal para a exploração sustentável da diversidade mineral do Piauí, a fim de transformar esse grande potencial do nosso Estado em riquezas e desenvolvimento para o nosso povo” detalhou o governador.

Uma das diretrizes de Rafael Fonteles para os novos gestores em nível estadual é priorizar parcerias e projetos oferecidos pelos diversos ministérios do Governo Federal, atraindo recursos e desenvolvimento para o Piauí.

Também nesta quarta-feira, o governador se reuniu com o ministro da Educação, Camilo Santana; com a presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba; e com o Interventor Federal em Brasília, Ricardo Capelli. Ainda nesta tarde, Fonteles tem reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. O presidente do Investe Piauí, Victor Hugo Almeida e o secretário de Estado do Planejamento, Washington Bonfim, acompanham as agendas.

Com informações CCOM Piauí